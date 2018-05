Colpito da baby rapinatore, è grave

NAPOLI, 9 MAG - Una guardia giurata di 64 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa con un pugno da un giovane rapinatore, presumibilmente di circa 16 anni, mentre stava tornando a casa. L'uomo è stato avvicinato in via San Donato, nel quartiere di Pianura a Napoli. Il giovane ha chiesto soldi che il vigilante non aveva ed è stato colpito alla testa. Soccorso - secondo quanto ricostruito dalla Polizia - è stato portato all'ospedale San Paolo dove gli è stata diagnosticata una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni. Alcune ore dopo però, a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli è stato operato per una emorragia cerebrale di vaste dimensioni. Ora si trova in Rianimazione e nelle prossime ore sarà sottoposto a una Tac per accertare se la situazione cerebrale sia migliorata. Indagini sono in corso.(ANSA).