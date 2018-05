Venezia: stop al 'cibo da passeggio' per tre anni

VENEZIA, 9 MAG - Stop ad aperture di negozi di alimenti per 'cibo da passeggio' a Venezia per tre anni il tutto a favore del decoro ma soprattutto per evitare l'occupazione di spazi pubblici, come gradini di ponti e chiese, per improvvisati picnic e relativa invasione di rifiuti. Il nuovo passo, di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro, è stato sancito - come riferisce il Corriere del Veneto - dalla Giunta comunale. Ora, il tutto dovrà essere fatto anche dalla Regione Veneto bilanciando le esigenze della città con i provvedimenti sulla libera concorrenza.