Intestazione fittizia beni, arresti

NAPOLI, 9 MAG - A conclusione di indagini coordinate dalla Dda di Napoli, il Centro Operativo Dia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare riguardante tre fratelli noti imprenditori nel settore della commercializzazione e distribuzione di giocattoli in ambito nazionale, con interessi anche nel settore delle agenzie di scommesse, della ristorazione ed in un locale nel quale vengono organizzate serate danzanti ed eventi musicali. La misura cautelare riguarda anche le mogli di due degli imprenditori ed un'altra persona, ritenuta prestanome. Gli arrestati sono gravemente indiziati di intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dei clan Contini e Sarno. La Dia sta eseguendo il sequestro di numerose attività commerciali, depositi e negozi per la commercializzazione e distribuzione di giocattoli situati situati a Napoli, in provincia e nel Casertano, un bar-ristorante, un'agenzia di scommesse ed una nota discoteca nella zona centrale di Napoli.