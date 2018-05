Offese a prof Lucca, sentiti 2 studenti

LUCCA, 8 MAG - Si sono presentati in questura accompagnati dai genitori i primi due ragazzi indagati dalla procura dei minori di Firenze per i fatti avvenuti il 10 aprile alla scuola ItC Carrara di Lucca. I due minorenni sono stati ascoltati in ambiente protetto alla presenza anche di due psicologi. Una situazione e una posizione ritenuta molto delicata tanto che sul contenuto dell'interrogatorio gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Sono loro infatti i protagonisti dei 4 video registrati in classe dai compagni mentre aggredivano verbalmente e sbeffeggiavano il professore di italiano che durante l'orario scolastico assume il ruolo di pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni sarà la volta degli altri 3 quindicenni che, a vario titolo, dovranno anche rendere conto della diffusione in rete dei video ripresi con il telefonino.