Rohani, l'Iran non lascerà l'accordo

TEHERAN, 8 MAG - Teheran "non abbandonerà l'accordo sul nucleare", un'intesa che gli Usa "non hanno mai rispettato": lo ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani in diretta tv dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump. Rohani ha aggiunto che Teheran continuerà ad andare avanti sull'intesa con gli altri firmatari.