Scossa 3.2 avvertita nell'Ascolano

ASCOLI PICENO, 8 MAG - Una scossa di terremoto, forte, ma breve, è stata avvertita nell'Ascolano. Secondo il sito dell'Ingv, il movimento sismico ha avuto una magnitudo 3.2 ed epicentro a 2 km da Appignano del Tronto. Al momento non risultano chiamate ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per richiesta di informazioni o segnalazione di danni. L'epicentro ad Appignano del Tronto, a 28 km di profondità, è in una zona diversa da quella del sisma del 2016, che aveva colpito Arquata del Tronto, Accumoli e Amatrice. In quell'occasione era stata messa in sicurezza una chiesa. Si tratta comunque di un'area ad alta intensità sismica e si ricorda un terremoto negli anni '40.