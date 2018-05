Blanchett, a Cannes la lunga battaglia delle donne

CANNES, 8 MAG - "L'effetto Weinstein è arrivato fin qui, ma è solo la punta di un iceberg e riguarda la parità dei sessi, l'equità di vita, l'equilibrio delle minoranze e non va ristretto al cinema. Sarà una battaglia lunga, un percorso che si misura in anni ma che deve portare a una reale giustizia e rispetto delle differenze". Parola di Cate Blanchett, presidente di giuria al Festival di Cannes, tra le accusatrici dell'ex boss Miramax. "La prima cosa - aggiunge - che ho chiesto al direttore Fremaux accettando il suo invito, è stata di avere una giuria in parità tra uomini e donne. Già fatto! Mi ha risposto. Il caso vuole poi che alla fine, siccome siamo dispari, il presidente quest'anno sia donna e quindi avremo la maggioranza!". Quanto ai verdetti, "discuteremo certo, perché un mondo in cui sono tutti d'accordo sarebbe noiosissimo. Ma discutere non vuol dire litigare e le diversità saranno anche il sale del nostro stare insieme in questi giorni".