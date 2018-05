Da 27 a 30 giugno 46/o Rally San Marino

ROMA, 8 MAG - Si parte, il San Marino Rally numero 46 si svolgerà quest'anno da giovedì 27 a sabato 30 giugno. La macchina organizzativa della Fams, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, organizzatrice dell'evento, è già attiva per mettere in scena ancora una volta una prova suddivisa in due giorni di gara capace di elettrizzare pubblico e piloti. Si apriranno a fine maggio le iscrizioni per la gara che quest'anno costituirà la quinta tappa del Campionato Italiano Rally, la terza del Campionato Italiano Rally Terra e sarà valida anche per il Campionato regionale. Presenti in veste ufficiale le case costruttrici e i maggiori protagonisti del mondo del rally italiano e sammarinese. Come ultima sfida cronometrata è confermata, come da tradizione, la ps San Marino in notturna che arriva nel centro storico della Repubblica a cui si aggiunge, come previsto dal nuovo il format di ACI Sport nel pomeriggio di venerdì, una prova spettacolo dal fondo misto terra e asfalto in modalità ad inseguimento.