Lippi, Juve sa gestire momenti difficili

PECHINO, 7 MAG - La Juventus, a scudetto oramai acquisto, si conferma per Marcello Lippi come l'unica squadra nel campionato italiano in grado di gestire i momenti decisivi. "A parte che è la squadra più forte in assoluto, ma la sua forza maggiore parte dal fatto tecnico - ha spiegato l'ex ct azzurro e ex tecnico bianconero parlando a margine di un evento a Pechino -. Ha ricambi in ogni reparto e Allegri può gestire come e quando vuole tanti giocatori importanti, ma è la grande abitudine ai momenti decisivi, la grande capacità di gestire questi momenti che è la sua vera forza. E' questo il motivo per cui vince così tanto", ha concluso Lippi.