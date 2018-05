Altro bus in fiamme a Roma

ROMA, 8 MAG - Un altro bus è andato a fuoco a Roma. La vettura è andata in fiamme in una strada periferica, in via di Castel Porziano. La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto - Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Non risultano feriti. Secondo quanto si è appreso l'autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri, tra cui alcuni studenti, e ha tentato di spegnere le fiamme. Poi sono arrivati i vigili del fuoco.