De Laurentiis, lavori S.Paolo tardano

NAPOLI, 8 MAG - Il rischio che i lavori di manutenzione che interessano lo stadio San Paolo di Napoli possano interferire con l'avvio della prossima stagione agonistica: è la preoccupazione che ha spinto Aurelio De Laurentiis - secondo quanto apprende l'Ansa - a prendere carta e penna e a scrivere al presidente dell'Anac Raffaele Cantone per lamentare il tardivo avvio delle procedure di affidamento degli interventi. Nella sua missiva il patron azzurro fa presente che la squadra sarà impegnata anche nella più importante competizione europea, la Champions League, e paventa il rischio di una concomitanza tra i lavori e gli impegni sportivi di una stagione che parte ad agosto. Con conseguenti danni per società e i tifosi. Preoccupazioni che Cantone ha recepito scrivendo a sua volta al commissario per le Universiadi Luisa Latella (il rifacimento del San Paolo di cui il Comune di Napoli è stazione appaltante rientra tra gli interventi finanziati con le risorse stanziate per le Universiadi), per sapere quali sono i tempi previsti.