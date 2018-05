Brexit: Johnson affonda partnership doganale, 'una pazzia'

LONDRA, 8 MAG - L'idea di una 'partnership doganale' post Brexit con l'Ue sarebbe "una pazzia". Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, capofila degli euroscettici di governo, boccia in questi termini l'opzione negoziale di ripiego messa in campo dalla premier Theresa May qualche settimana fa per venire incontro all'ala più moderata dell'esecutivo Tory. "Se avessimo una nuova partnership doganale, avremmo una pazzia di sistema nel quale saremmo costretti a incassare dazi per conto dell'Ue ai confini del Regno Unito", ha tagliato corto Johnson al Daily Mail, insistendo sulla necessità di sganciarsi da Bruxelles anche in questo ambito per avere le mani libere per potenziali accordi di libero scambio con Paesi terzi. May si è impegnata ripetutamente a dire addio all'unione doganale oltre che all'Ue, ma non ha ancora tolto definitivamente dal tavolo l'ipotesi della 'partnership', pur non avendo ottenuto per ora l'ok dal consiglio di gabinetto e nonostante le pressioni dei 'brexiteers'.