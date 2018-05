Perquisizioni Gdf a Volpi e Fiorani

GENOVA, 8 MAG - Blitz della guardia di finanza per l'inchiesta che vede indagati Giampiero Fiorani, l'ex banchiere e 'furbetto del quartierino' allorche' era al vertice della Banca Popolare di Lodi, e il tycoon e azionista di Carige Gabriele Volpi. La Gdf ha perquisito e acquisito documentazione in varie parti d'Italia, a Chiavari, Lodi, Legnano, Milano e Bologna, negli studi di commercialisti, consulenti e collaboratori. Per l'accusa, sostenuta dai magistrati Francesco Pinto e Marcello Maresca, Volpi e Fiorani avrebbero fatto rientrare in Italia alcuni milioni di euro frutto di una maxi evasione fiscale. Il denaro sarebbe il provento di compravendite immobiliari compiute con lo schermo di un trust con sede legale off-shore. Per questo i due sono stati indagati a Genova per autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni.