Kompatscher, evitare caos a Roma

BOLZANO, 8 MAG - "Va assolutamente evitato il caos a Roma. L'Italia ha bisogno di un governo operativo, per dare chiarezza su questioni cruciali come il patto di stabilità e l'Iva". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher che, interpellato dai cronisti, ha definito "irresponsabile la linea adottata da quei partiti che avrebbero una maggioranza in Parlamento ma non vogliono assumere responsabilità". "La parola spetta ora - ha aggiunto - al presidente Mattarella. Solo lui, e non gli esponenti dei partiti, può fissare elezioni".