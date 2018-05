Giovane morto mentre lavora ad Allerona

ALLERONA (TERNI), 8 MAG - Un operaio di 26 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di Allerona Scalo, in un cantiere adiacente al tratto della ferrovia lenta. Il giovane - in base alle prime informazioni - era impegnato in lavori di manutenzione della ferrovia, quando sarebbe stato investito da un mezzo pesante che stava operando nell'area. Sul posto 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia ferroviaria e scientifica. (ANSA).