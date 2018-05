Diritti tv: Cairo evoca tre scenari

MILANO, 8 MAG - "Credo sia giusto fare degli studi di fattibilità per vedere quali siano le eventuali opportunità che ci sarebbero. Noi abbiamo assegnato i diritti tv, c'è il tema di capire quale possa essere la fattibilità di un canale, un tema di capire se fare un terzo bando o una trattativa privata". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha sintetizzato i tre scenari alla vigilia della decisione del Tribunale di Milano sul bando di Mediapro, dopo la sospensione ottenuta da Sky. "Auspico che si arrivi a una conclusione e a una definizione di tutto in modo tale che si possa procedere velocemente per il prossimo campionato sapendo dove saranno trasmesse le partite e il resto - ha notato il presidente e ad di Rcs Media Group, a margine del premio 'Il bello del calcio' in memoria di Giacinto Facchetti, assegnato ad Andrea Pirlo -. Se Mediapro adempie, siamo a posto. Se non ci fosse l'adempimento sarebbe un problema ma avremmo altri scenari e dovremmo guardare alle alternative".