Celebrati ad Asiago i funerali di Ermanno Olmi

VENEZIA, 8 MAG - Si sono svolti stamane di primo mattino al cimitero di Asiago i funerali in forma strettamente privata del regista Ermanno Olmi. Erano presenti poche decine di persone, compresi i familiari più stretti. La salma di Olmi, secondo quanto riferito da alcuni amici, per sua espressa volontà sarà cremata. Oggi ad Asiago è stato indetto dal sindaco il lutto cittadino. Non è stato reso noto dai familiari dove verranno tumulate le ceneri del regista.