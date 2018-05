Kompatscher, chiarezza su diniego asilo

BOLZANO, 8 MAG - "Lo Stato deve fare chiarezza sull'iter da adottare in caso di diniego della richiesta d'asilo". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher che ha presentato un ordine del giorno che la Conferenza delle Regioni tratterà giovedì. Secondo il presidente della Provincia di Bolzano, "da un lato Roma deve accorciare i tempi e definire la procedura per i migranti che arrivano da altri Paesi europei, dall'altro servono indicazioni precise in caso di diniego definitivo della domanda d'asilo in Italia". "Se si adottano delle regole, come quelle sull'asilo, queste devono anche essere applicate, altrimenti tutto il sistema è inutile", ha aggiunto Kompatscher. Il numero di richiedenti asilo in Alto Adige nel 2017 ammontava a 1900, mentre ora è sceso a 1400.