Cannes: misure di sicurezza da 'Grande Fratello'

CANNES, 8 MAG - Clima di tensione a Cannes, nel giorno di apertura della 71/a edizione del festival con Todos lo Saben di Asghar Farhadi. L'ombra degli attentati di Nizza il 14 luglio 2016 è ancora viva e le misure di sicurezza sono aumentate visibilmente. I metal detector sono fuori dal Palais du Cinema (è la prima volta) ed è in azione sulla Croisette un'élite di teste di cuoio, i K9 Special Forces, con cani antibomba capaci di fiutare ogni tipo di esplosivo. Ci sono le tradizionali barriere anti-sfondamento nella città che ha raddoppiato quest'anno il budget per la sicurezza con 2 milioni di euro. Nessun furgone può entrare in città senza permesso: "Noi vogliamo sapere chi è l'autista, dove sta andando e, ovviamente, cosa trasporta" ha detto a 'The Hollywood Reporter' Yves Darros, direttore della polizia municipale di Cannes. "Siamo nell'oceano, nel cielo e sulla terra" aggiunge. E a chi gli ricorda che ormai sulla Croisette si sta come dentro un Grande Fratello, risponde: "Sì è vero, ma non è mai abbastanza".