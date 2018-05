Cina: surplus commerciale verso Usa vola a 22,1 miliardi dlr

PECHINO, 8 MAG - Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile, a quota 22,19, sui 15,43 miliardi di marzo: negli stessi mesi, il saldo generale col mondo di Pechino risulta, rispettivamente, positivo per 28,79 miliardi e negativo per 4,98 miliardi. Nel mezzo dello scontro commerciale e sui dazi bilaterale, i primi 4 mesi del 2018 rimarcano un surplus di Pechino con Washington di 80,4 miliardi contro un dato globale di 77,87 miliardi, in calo di oltre il 20% dai 101,42 miliardi del 2017.(ANSA).