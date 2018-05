Bus in fiamme a Roma: causa accidentale, corto circuito

ROMA, 8 MAG - E' stato molto probabilmente un corto circuito nell'impianto elettrico la causa dell'incendio che si è sviluppato su un autobus di linea in via del Tritone. E' quanto avrebbero accertato i vigili del fuoco, che hanno già spento le fiamme, e le forze di polizia intervenute sul posto dopo i primi accertamenti, anche se spetterà all'inchiesta già aperta dall'Atac fare luce dettagliatamente sulle cause. Nessuno tra i passeggeri del bus è rimasto coinvolto mentre una donna che camminava poco distante è rimasta leggermente ustionata ed è stata trasferita in ospedale. Sul luogo dell'incidente è passato anche il ministro dell'Interno Marco Minniti, che stava andando a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri e che si è soffermato a parlare con i rappresentanti delle forze di polizia e con i vigili del fuoco.