Doggy bag contro spreco cibo in hotel

BOLZANO, 8 MAG - "Troppo buono per finire nei rifiuti" è lo slogan dei cosiddetti Doggy bag, grazie ai quali i clienti potranno portare con sé gli alimenti non consumati nei ristoranti altoatesini. Sono disponibili per gli associati presso le sedi di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Silandro dell'Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige (Hgv) i contenitori in materiale riciclato. "Con la recente approvazione unanime da parte del Consiglio provinciale della nuova legge contro lo spreco alimentare abbiamo voluto dare un segnale chiaro - ha affermato la Stocker - della nostra volontà di sensibilizzare la popolazione nei confronti di questa tematica. In questo modo vogliamo instaurare un rapporto sostenibile con le risorse naturali a nostra disposizione, indirizzare verso un consumo consapevole e rafforzare la solidarietà della nostra popolazione nei confronti dei più deboli".