Tenta dar fuoco alla sorella, arrestato

(ANSA)- FAGNANO OLONA (VARESE), 8 MAG - Un impiegato di 50 anni di Busto Arsizio (Varese), è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, lesioni personali, tentato incendio doloso e porto ingiustificato di armi. A seguito di una lite per l'eredità, ha infatti aggredito violentemente la sorella, 45 anni, minacciando di darle fuoco all'interno del suo negozio di tessuti a Fagnano Olona (Varese). Dopo averla colpita a calci e pugni, ha versato addosso alla donna e sul pavimento del negozio del liquido infiammabile, per poi prendere un accendino. Grazie all'intervento di alcuni passanti che hanno chiamato il 112, il 50enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. La sorella dell'aggressore è stata trasportata in ospedale a Tradate (Varese), dove è stata medicata per contusioni al volto e al corpo. Addosso al 50enne i militari hanno trovato due accendini e un coltello, mentre sulla sua auto una tanica con del liquido infiammabile.