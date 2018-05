Pd: assemblea nazionale il 19 maggio

ROMA, 8 MAG - Si terrà con ogni probabilità il 19 maggio l'assemblea nazionale del Pd, per decidere se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno, il secondo vertice in ventiquattro ore convocato per fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase nel partito. Oltre Maurizio Martina, presenti Lorenzo Guerini, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, i ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini, Gianni Cuperlo, Marco Minniti, Piero Fassino, Matteo Richetti, Roberto Giachetti. La riunione, assente Matteo Renzi, si è protratta per più di due ore, oltre le 10, quando era previsto l'inizio del Cdm.