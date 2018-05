Di Maio,con voto 22/7 rischio astensione

ROMA, 8 MAG - "Sono consapevole che c'è un rischio astensionismo con il voto il 22 luglio" e l'astensionismo "è un dramma". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ai microfoni di "Non Stop News", su Rtl 102.5, sottolineando come il "M5S cercherà di sensibilizzare gli elettori" sull'andare a votare. "Noi non volevamo arrivare a questo, capiamo che il voto a luglio non ha precedenti", aggiunge il leader del M5S che, a chi gli chiede se aggiungerà nuove priorità ai punti del programma elettorale, risponde: "vogliamo aggiungere un risultato, l'abolizione dei vitalizi alla Camera. Se lo facciamo credo che avremo segnato un primo punto".