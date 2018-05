Di Maio, se nuove urne è per scelta di Salvini

ROMA, 8 MAG - "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è: 'staccati da Berlusconi' ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani soprattutto alle prossime elezioni perché se si sta andando al voto è perché lui ha preferito la restaurazione alla rivoluzione". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ai microfoni di "Non Stop News", su Rtl 102.5, ribadendo la sua contrarietà all' ipotesi di 'governo neutrale' avanzata da Mattarella. "Probabile che con il voto si vada a finire al 22 luglio, deciderà Mattarella", precisa, rpevedendo un "ballottaggio" tra il M5S e la Lega. Tuttavia, "se Salvini si ripresenterà in coalizione con Berlusconi saremo punto e daccapo". Rispondendo infine a una domanda sul suo rapporto con Salvini ha detto: "ricorda quello stato di Facebook, una relazione complicata".