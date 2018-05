Cina: ergastolo per ex boss Pcc di Chongqing

PECHINO, 8 MAG - Sun Zhengcai, ex boss del Pcc della di Chongqing e fino all'estate 2017 dato tra i possibili successori del presidente Xi Jinping, è stato condannato all'ergastolo per corruzione e per aver intascato mazzette del valore di quasi 27 milioni di dollari. Lo ha deciso la First Intermediate People's Court di Tianjin, a conclusione di un processo avviato il 12 aprile, al cui inizio Sun ha ammesso di aver ricevuto denaro e asset direttamente o attraverso "persone affiliate", rimettendosi alla volontà della Corte. Sun, 54 anni e componente del precedente Politburo, è stato privato dei diritti politici per tutta la vita mentre gli sono stati confiscati i beni, ha riferito l'agenzia Nuova Cina. Il suo è il caso più eclatante della campagna anticorruzione del presidente Xi Jinping dalla salita al potere nel 2012.