Incidente ferroviario in Germania, 2 morti e 14 feriti

BERLINO, 8 MAG - Nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera, un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci fermo, provocando due morti e 14 feriti ieri in tarda serata, riporta la Dpa. Le vittime sono il capotreno del convoglio e un passeggero. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. "La polizia criminale ha passato tutta la notte sul luogo dell'incidente", ha riferito un portavoce della polizia alle prime ore del mattino. La tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa. (ANSA).