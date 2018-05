Uccide ex moglie e si spara,uomo è grave

TORINO, 7 MAG - Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. La tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Le condizioni dell'uomo sarebbero gravi. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una coppia separata. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. La vittima è una donna di 75 anni. Secondo le prime informazioni è morta sul colpo. L'uomo, un coetaneo sposato lo scorso novembre ma da cui si era subito separata, è ora ricoverato in fin di vita all'ospedale Cto di Torino con una ferita d'arma da fuoco alla testa. La pistola utilizzata era regolarmente detenuta. Non sono ancora noti i motivi del gesto. Sposati e separati, tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'accaduto ci sarebbero alcuni dissidi familiari. Non risultano denunce della donna in merito a precedenti violenze dell'ex marito nei suoi confronti.