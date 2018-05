Partita addio Pirlo, Allegri in panchina

MILANO, 7 MAG - "La Notte del Maestro" sarà una parata di stelle, con in panchina alcuni dei migliori tecnici del calcio italiano. A dover gestire le due squadre ci saranno infatti illustri allenatori come Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Cinque tecnici che si siederanno in panchina a San Siro il prossimo 21 maggio, in occasione dell'ultima partita di Pirlo.