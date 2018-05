M5s, inopportuno incarico Salone a portavoce sindaca

TORINO, 7 MAG - Il conferimento della consulenza al portavoce della sindaca Luca Pasquaretta per il Salone del Libro dell'anno scorso "è stato inopportuno, alla luce del ruolo rivestito allora e tutt'oggi dallo stesso Pasquaretta". Così il gruppo M5s al consiglio comunale di Torino in merito alle richieste di comunicazione sull'incarico. "Fermo restando le verifiche sul profilo di legittimità e legalità dell'incarico ricevuto, su cui, apprendiamo dagli organi di informazioni, le forze dell'ordine stanno acquisendo della documentazione, e delle quali attendiamo gli sviluppi", il gruppo consiliare "ritiene -è il testo completo della nota diffusa da M5s - che sia stato inopportuno il conferimento di detto incarico soprattutto alla luce del ruolo rivestito allora e a tutt'oggi dallo stesso Pasquaretta". La sindaca Appendino sottolinea invece che la consulenza è stata affidata con "procedura corretta". E, in merito all'acquisizione degli atti da parte degli inquirenti, ha espresso "massimo rispetto per ogni verifica".(ANSA).