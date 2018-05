Gb: Guardian denuncia, 1000 migranti a rischio espulsione

LONDRA, 7 MAG - Almeno 1000 migranti extracomunitari integrati da tempo in Gran Bretagna e con contratti di lavoro "ad alta qualificazione", rischiano di essere espulsi dal Regno sulla base di un'applicazione delle restrizioni in materia di immigrazione da parte del ministero dell'Interno (Home Office) denunciata da più parti come arbitraria. Lo rivela il Guardian. I migranti in questione - medici, ingegneri, avvocati, informatici - avevano tutti presentato regolare domanda per un permesso di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dopo un certo numero di anni. Ma si sono visti opporre un rifiuto in prima istanza, con minaccia d'ordine di espulsione, sulla base di un'interpretazione estensiva delle norme anti-terrorismo e per la tutela della 'sicurezza nazionale' giudicata arbitraria da esperti e deputati dell'opposizione: in apparenza solo per aver rivisto in modo legittimo le loro dichiarazioni dei redditi. Per il Guardian, è "un nuovo scandalo".