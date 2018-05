Meteo pazzo, caldo record a Londra e buona parte Gb

LONDRA, 7 MAG - Insolito bel tempo, vestiario ai minimi termini e crema solare a gogò a Londra e in buona parte della Gran Bretagna, con temperature che in questi giorni tornano a sfondare i record di stagione dopo il brevissimo anticipo d'estate di aprile. Per oggi, giornata festiva nel Regno, si prevede il picco assoluto di caldo per il cosiddetto May Bank Holiday Monday da quando questa celebrazione è stata introdotta esattamente 40 anni fa, nel 1978. Il Met Office, l'ufficio meteorologico nazionale, indica massime di 28 gradi in diverse aree dell'Inghilterra, da Londra, a tutto il South-East, alla East Anglia, alle Midlands, con punte da primato pure in Galles. Finora la temperatura massima registrata in occasione di questa festività britannica era stata di 23,6 gradi nel 1999. Mentre la media abituale di maggio, nella capitale, è calcolata attorno ai 18 gradi.