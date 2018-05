Veneto Banca: indagata commissario

VENEZIA, 7 MAG - Uno dei tre commissari liquidatori di Veneto Banca, Giuliana Scognamiglio, è stata iscritta nel registro dagli indagati dalla Procura di Treviso, a seguito di una denuncia presentata da un azionista della ex Popolare. La verifica sull'operato di Scognamiglio riguarderebbe un fatto circoscritto, una vicenda per cui l'autore della denuncia si ritiene danneggiato, e non coinvolgerebbe l'attività generale del commissario.