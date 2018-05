Governo: Orlando, voto non darà esito diverso da precedente

LA SPEZIA, 07 MAG - "Rimettiamoci alla valutazione del Capo dello Stato, speriamo di evitare il voto che rischia di portare un risultato non molto diverso e che non risolve i problemi degli italiani. Teniamoci pronti però anche a questa eventualità che a questo punto campeggia sullo sfondo, ma credo ci sia l'esigenza di fare tutto il possibile perché questo non avvenga". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a margine di un evento a La Spezia, sulle consultazioni che si stanno svolgendo al Colle. "Mi auguro che coloro che sono usciti vincitori dalle urne sentano un supplemento di responsabilità e compiano sforzo per evitare questa possibilità", aggiunge.