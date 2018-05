5 anni e 4 mesi a sorella 'Fatima'

MILANO, 07 MAG - E' diventata definitiva la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione inflitta con rito abbreviato in primo grado e confermata in appello a Milano nei confronti di Marianna Sergio, la sorella di Maria Giulia 'Fatima' la prima foreign fighter italiana condannata in contumacia in Assise a 9 anni per terrorismo internazionale e probabilmente morta in Siria dove era andata a combattere per l'Isis. La Cassazione, si è saputo oggi, lo scorso 16 aprile ha ritenuto di confermare le condanne non solo per Marianna Sergio ma anche per i suoi coimputati che avevano scelto il processo con il rito alternativo: 3 anni e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi per Arta Kakabuni e Baki Coku, zii di Aldo Kobuzi, marito di Fatima e 3 anni di carcere a Lubjana Gjecaj, accusata di favoreggiamento.