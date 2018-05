Papa: dipendere da Dio è la vera libertà

CITTA' DEL VATICANO, 7 MAG - Una sorta di bussola per "comprendere il nostro presente e a trovare un solido orientamento per il futuro", ma anche una "vera e propria fonte d'ispirazione per un'azione politica che, ponendo la famiglia, la solidarietà, e l'equità e al centro della sua attenzione e della sua programmazione, veramente guardi al futuro con lungimiranza". Così Papa Francesco, nella prefazione scritta per l'occasione, definisce i testi scelti di Benedetto XVI raccolti nel secondo volume sul tema "fede e politica". Il libro, intitolato "Liberare la libertà - Fede e politica nel terzo millennio", edito da Cantagalli, verrà presentato al Senato venerdì 11 maggio. "La vera redenzione dell'uomo si trova nella 'completa dipendenza dall'amore' di Dio che è 'vera libertà'", sottolinea Papa Francesco rifiutando, come anche Ratzinger, "la pretesa totalitaria dello Stato marxista".