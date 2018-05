Biglia si allena ma resta in dubbio

MILANO, 7 MAG - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello, ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà mercoledì sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus. Biglia si era infortunato lo scorso 21 aprile durante la partita contro il Benevento, riportando la frattura di due vertebre lombari dopo uno scontro di gioco con Viola: la sua stagione sembrava finita ma l'argentino ora tenta un recupero lampo. Per Gattuso un'altra buona notizia arriva da Suso, tornato al lavoro dopo essersi allenato a parte nella giornata di ieri: lo spagnolo era uscito malconcio per una contusione rimediata contro il Verona.