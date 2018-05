Calcio:Nainggolan,prendo 3 punti però mi spiace per Cagliari

ROMA, 6 MAG - "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, storicamente Cagliari è un campo tosto per la Roma: ci prendiamo questi tre punti, è una vittoria fondamentale anche se mi dispiace un po' per il Cagliari, che sta continuando a lottare". Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. "Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora abbiamo la Juventus, sarà un match in cui dovremo tirare fuori l'orgoglio. Bilanci? Abbiamo fatto una stagione equilibrata, anche se in campionato qualcosa per strada l'abbiamo lasciato".