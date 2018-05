Velisti dispersi: nave Marina in zona per ricerche

ROMA, 6 MAG - La nave Alpino della Marina Militare farà il 7 e 8 maggio, nell'ambito di un transito programmato in quelle acque, un'ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell'imbarcazione Bright presumibilmente avvenuto il 2 maggio a 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo comunica la Marina spiegando che "il Portogallo è informato che la nostra iniziativa é su base di non interferenza ma mirata a ottimizzare l'intervento dato il transito della nostra unità".