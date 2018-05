Spal: carica Semplici, 'ci crediamo'

FERRARA, 6 MAG - "Siamo stati molto contratti sia in fase di avvio che successivamente, siamo stati bravi però a mettere la gara sui binari giusti andando in vantaggio con la rete di Paloschi". E' il concetto espresso dall'allenatore della Spal Leonardo Semplici, al termine della sfida vinta in casa contro il Benevento. "In classifica - ha aggiunto - ci sono tante squadre in pochi punti, era importante imporsi oggi per fare un passo verso il traguardo, ci crediamo". "È una bella vittoria, quello che ci serviva per la nostra classifica. È stata una grande sofferenza, ma abbiamo vinto la battaglia, dobbiamo essere allo stesso modo pronti per le ultime due", ha aggiunto il presidente del club biancoazzurro, Walter Mattioli.