Sacchi rifiuti fuori cassonetti, in affanno alcune zone Roma

ROMA, 6 MAG - Ancora criticità sul fronte della raccolta dei rifiuti in alcune zone del centro di Roma. Le situazioni più problematiche si registrano nel rione Esquilino, a due passi dalla stazione Termini, e nel quartiere Prati. A segnalarle è l'assessore all'Ambiente del I municipio, quello del centro storico, Anna Vincenzoni, componente della giunta di centrosinistra guidata da Sabrina Alfonsi. "A Prati - spiega - sono arrivati nuovi mezzi come da noi richiesto e sembra esserci una ripresa nelle strade principali, mentre in quelle secondarie la situazione continua ad essere problematica con cassonetti che, seppur vengono svuotati, sono attorniati da sacchetti di immondizia per terra da giorni. All'Esquilino la situazione continua ad essere di affanno". L'Ama fa sapere di essere "impegnata h24" anche con turni straordinari agli impianti. Contatti continui tra Regione Lazio e Campidoglio anche per trovare impianti nella Regione dove portare i rifiuti della Capitale.