Stalking: invia pizze alla ex, arrestato

BERGAMO, 06 MAG - La notte scorsa i carabinieri di Calusco d'Adda (Bergamo) hanno arrestato un 46enne del posto, già agli arresti domiciliari per atti persecutori verso l'ex moglie. L'uomo, oltre a telefonare continuamente alla ex moglie, le inviava a casa e pure ai suoi congiunti, residenti in provincia di Bergamo e in Calabria, oggetti vari acquistati in diversi negozi, tra cui decine di pizze.