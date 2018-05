Calcio: 'Pepito' Rossi torna al gol

ROMA, 6 MAG - 'Pepito' Rossi torna al gol in Serie A. Ci è riuscito a Marassi nella gara che il Genoa ha disputato contro la Fiorentina, la sua ex squadra. Merito soprattutto di Bessa che è entrato in area e ha servito un pallone basso per il n.49 rossoblu che di sinistro a porta sguarnita trova il gol dell'ex. Reduce dall'ennesimo problema al legamento crociato (infortunio della scorsa primavera quando indossava la maglia del Celta Vigo, con la quale ha collezionato nel 2016-2017 18 presenze e 4 goal), Giuseppe Rossi è arrivato al Genoa a dicembre, esordendo con la nuova maglia in Coppa Italia contro la Juventus.