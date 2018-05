Adunata alpini: concerto Ana-Austria

TRENTO, 6 MAG - L'inno austriaco e quello italiano hanno aperto ieri sera a Trento il primo evento musicale in vista dell'adunata degli alpini, dall'11 al 13 maggio. In nome della pace sono saliti sul palco del teatro Sociale di Trento il coro sezionale Ana di Trento e, dall'Austria, l'Original Tiroler Kaiserjägermusik. Hanno eseguito canzoni di montagna, ma anche brani internazionali. "Canti e suoni - ha affermato il presidente del comitato organizzatore dell'adunata, Renato Genovese, donando al direttore dell'Original Tiroler Kaiserjägermusik, il colonnello Hannes Apfolterer, il crest con il logo della 91/a adunata - non hanno bisogno di traduzioni per capire che la musica unisce, sempre. Questa è anche la volontà dell'associazione nazionale alpini: unire e stare assieme, senza per questo dimenticare da dove veniamo". Il colonnello austriaco, nel ringraziare gli alpini per l'invito, durante l'esecuzione di alcuni brani ha indossato il cappello con la penna nera.