Tunisia: test comunali, crolla affluenza

(ANSAmed) - TUNISI, 6 MAG - Niente code ai seggi elettorali questa mattina in Tunisia. Tutte le operazioni si svolgono nella massima regolarità e calma e senza file fuori dai seggi. Il tasso di affluenza ufficiale per le prime elezioni comunali del post-rivoluzione alle ore 11 si è attestato al 10%. Lo ha annunciato la Commissione Superiore Indipendente per le Elezioni (Isie). Alle elezioni politiche del 2014, alle ore 10.00, aveva votato il 25% degli aventi diritto. Del resto gli analisti locali hanno previsto per la giornata odierna un basso tasso di affluenza dei cittadini alle urne. Ciò a dimostrazione di un certo grado di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica che non ha saputo concretizzare sogni e aspettative prefigurate dalla "rivoluzione dei gelsomini". I problemi economici e sociali sono tuttora all'ordine del giorno in un Paese che ha faticosamente conquistato i suoi diritti democratici ma che stenta ad assicurare benessere e equità sociale a tutti i cittadini.