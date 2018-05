Ausilio, stupendo se Inter in Champions

ROMA, 6 MAG - "Abbiamo 4 punti di distacco dalla zona Champions, dobbiamo vincerle tutte e sperare che su altri campo succeda qualcosa. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, che potrebbe diventare stupendo se raggiungessimo l'obiettivo". Lo ha detto il ds dell'Inter, Piero Ausilio, prima della gara con l'Udinese. "L'Inter deve dimenticare in fretta la gara con la Juventus - ha detto ancora a Premium Sport il dirigente nerazzurro -, quel che c'era da dire l'abbiamo detto e comunque rimane la grande prestazione della squadra. Abbiamo uno stile Inter che ci contraddistingue: Orsato è un ottimo arbitro, ha semplicemente sbagliato in modo importante una partita. Le lacrime di Icardi? Tristezza e dispiacere per un risultato che è venuto a mancare negli ultimi minuti, null'altro", ha concluso Ausilio.