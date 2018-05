Anziano scomparso, 4 giorni di ricerche

PARMA, 6 MAG - E' il quarto giorno di ricerche nel Parmense, nella zona di Neviano degli Arduini (Parma), per un uomo di 79 anni malato di Alzheimer, che si è allontanato di casa giovedì mattina dalla frazione di Mozzano. Tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico, vigili del fuoco e protezione civile, oltre a tanti cittadini, sono impegnati nelle operazioni: un totale di circa 150 persone. E' prevista l'attivazione elicottero Polizia di stato da Bologna per il sorvolo della zona della Val d'Enza, sull'Appennino a cavallo tra le province di Parma e Reggio Emilia. L'ultimo avvistamento dell'anziano risale a mercoledì sera, dopo ce ne sono stati altri ma non certi.