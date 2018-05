Iran: Johnson vola a Washington per colloqui su nucleare

WASHINGTON, 6 MAG - Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, sarà oggi a Washington per colloqui con l'amministrazione Trump in merito all'accordo sul nucleare con l'Iran mentre si avvicina la data del 12 maggio entro la quale il presidente Usa deciderà se ritirarsi dall'intesa. Proprio ieri, Trump aveva avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May, durante la quale il presidente "ha sottolineato il suo impegno a garantire che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare". L'accordo sul nucleare in sé non è menzionato nel comunicato del Foreign Office, ma l'Iran è uno degli argomenti di politica internazionale di cui Johnson discuterà insieme alla Siria e Corea del Nord.