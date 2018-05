L'Aia, accoltella 3 persone al grido 'Allah akbar'

BRUXELLES, 5 MAG - Tre persone sono state ferite in una strada vicina alla stazione dell'Aja, in Olanda, da un uomo che - secondo prime ricostruzioni dei media - ha attaccato al grido 'Allah Akbar'. L'aggressore, che ha colpito la prima persona in un bar per poi uscire e ferire le altre due, è stato poi fermato dalla polizia, dopo essere stato ferito alle gambe. Secondo gli agenti l'uomo era noto alle forze dell'ordine per problemi psichiatrici.